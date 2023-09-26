Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ | Bakan Yerlikaya açıkladı: "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi"

        Son dakika haberi "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, suç örgütünün elebaşı ile beraber 35 şüpheli yakalandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işleyen "İnegöl Terkinler" çetesi çökertildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten açıklama yaparak, "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, suç örgütünün elebaşı yakalandı" mesajını paylaştı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi neticesinde tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

        6 MİLYAR TL DEĞERİNDE GAYRİMENKUL

        Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

        Operasyon kapsamında 6 milyar lira değerinde gayrimenkule de el konuldu. Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız" mesajını verdi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN MESAJ

        İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon hakkında, "Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü