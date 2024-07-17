İnsan tacirlerine bir darbe daha!

İnsan tacirlerine bir darbe daha!

Son dakika haberi İnsan tacirlerine bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu

Giriş: 17.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:29 facebook

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