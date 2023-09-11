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        Haberler Dünya Son dakika deprem haberi: Kerkük'te 4,8 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Kerkük'te 4,8 büyüklüğünde deprem

        Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 01:15 Güncelleme: 11.09.2023 - 01:51
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        Kerkük'te 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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