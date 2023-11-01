Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de

        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Türkiye olacak.

        7 Ekim'den bu yana ilgililerle yakın bir diplomasi trafiği içindeyiz. Hakkaniyetli davranmayı esas ediniyoruz. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı tutum olmaz.

        İsrail, şiddet yoluyla güvenliğin tesis edilemeyeceğini artık anlamalı.

        Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışın sağlanması gerekiyor. Gazze'deki insanlık dramının bölgedeki ülkeleri de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz.

        Bi Türkiye olarak dostlarımızla önce ateşkes sonra barış için elimizden geleni yapmaktayız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

        Filistin içinde İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

        Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduk. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta son dönemde önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir süreç gözlemliyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!