İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Türkiye olacak.

7 Ekim'den bu yana ilgililerle yakın bir diplomasi trafiği içindeyiz. Hakkaniyetli davranmayı esas ediniyoruz. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı tutum olmaz.

İsrail, şiddet yoluyla güvenliğin tesis edilemeyeceğini artık anlamalı.

Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışın sağlanması gerekiyor. Gazze'deki insanlık dramının bölgedeki ülkeleri de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz.

Bi Türkiye olarak dostlarımızla önce ateşkes sonra barış için elimizden geleni yapmaktayız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

Filistin içinde İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduk. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta son dönemde önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir süreç gözlemliyoruz.