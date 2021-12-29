İstanbul'da 18 katlı binada yangın! 0:00 / 0:00

AA

Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'taki bir sitenin içindeki 19 katlı bir binanın elektrik hatlarındaki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.

İtfaiye ekipleri hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu.

İtfaiye ekiplerinin, evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.