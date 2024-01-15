Son dakika haberi İstanbul'da 3 işçi yangında can verdi! İstanbul Valiliği: Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan feci yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İŞÇİ KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

3 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALANDI Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.