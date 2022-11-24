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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi! - Haberler
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Son dakika haberi İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı

Son dakika: İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi! - Haberler
İstanbul'da 3.5 ton metamfetamin ele geçirildi!
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 16-23 kasım tarihleri arasındaki operasyonlarda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması? İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. istanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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