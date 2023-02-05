İstanbul Kağıthane'de deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Kağıthane'de yerin 12,1 km derinliğinde saat 03.15'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2023
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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