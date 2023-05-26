İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!

PİDECİDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.