Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.