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İstanbul Havalimanı'ndaki yabancı yolcular Karabük'e gönderildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine hava sahası kapalı olan, aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yaklaşık 1500 yabancı yolcu, Karabük'teki yurtta misafir edilecek

koronavirüs
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'teki yurtlara gönderildi.

Koronavirüs salgınının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sona erdi.

Aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yaklaşık 1500 yabancı yolcu, güvenlik görevlileri eşliğinde otobüslere bindirildi.

Yolcuların Karabük'teki bir yurda götürülerek, burada misafir edileceği öğrenildi.

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