Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki ay önce hafta içi saat 21.00 ila 05.00 ve hafta sonu 56 saat süren kısıtlamalar getirildi. Tedbirler kapsamında kamuda mesai saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre 2 Aralık'tan itibaren İstanbul'da kamuda mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde değişti.

Ancak tüm bu düzenlemeler İstanbul'da trafik çilesini azaltmadı. Öyle ki, kamuda mesainin saat 16.00'da sona ermesine rağmen, 3 saatlik süreçte yoğunluğun yüzde 60'ların üzerine çıktığı görüldü.

Habertürk ise, dün yoğunluk haritasını baz alarak İstanbul'da kırmızıya dönen saatleri izledi. İşte İstanbul'un çile saatleri...

16.00: İstanbul'da kamuda çalışanların mesailerinin sona erdiği bu dakikalarda, daha çok Avrupa yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkii ve Anadolu Yakası'ndaki bağlantı yollarında trafiğin oluşmaya başladığı gözlendi. Yoğunluk ise yüzde 49 olarak ölçüldü.

16.30: Yoğunluğun artmaya başladığı bu dakikalarda, harita sarı renge dönmeye başladı. D-100 Karayolu'ndaki trafik artarken, yoğunluk yüzde 53 olarak ölçüldü.

17.30: İstanbul'da yoğunluğun artışa geçtiği bu dakikalarda, Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bağlantı yolları ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası istikameti kırmızıya dönmeye başladı. Yoğunluk da yüzde 56 olarak ölçüldü.

18.00: Trafiğin artmaya başladığı bu dakikalarda da yoğunluk yüzde 60'a çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün özellikle Anadolu Yakası istikameti kırmıza döndü.

18.30: Yoğunluğun yüzde 63 olarak ölçüldüğü bu dakikalarda da, hem D-100 Karayolu hem de TEM Otoyolu 'çok yoğun' kategorisinde yer aldı. Yoğunluğun sadece ana yollarda değil, bağlantı yollarını da kapladığı dikkat çekti.

19.00: Yüzde 62 olarak ölçülen yoğunluk bu dakikalardan sonra azalmaya başladı.

19.30: Saat 16.00 olan kamuda çalışanların iş çıkış saatinden 2 saat sonra yoğunluk yüzde 53'e düştü. Bu dakikalarda en yüksek yoğunluğun da D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde olduğu dikkat çekti.

20.00: Kamu çalışanlarının iş çıkış saatlerinden 4 saat sonra yoğunluk yeşile dönerek yüzde 33'e düştü. Bu dakikalarda en yüksek yoğunluk yine D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

20.30: Hafta içi kısıtlamalarının başladığı saat 21.00'e kısa süre kala, kent genelinde yoğunluk yüzde 27'e kadar düştü.

21.00: Hafta içi kısıtlamalarının başladığı saat olan 21.00 itibariyle ise kent genelinde yoğunluk yüzde 15'e düştü. Haritada D-100 Karayolu gibi bazı bağlantı yollarının hâlâ kırmızı olması ise dikkat çekti.

21.30: Hafta içi kısıtlamalarının başladığı saatten yarım saat sonra, saat 21.30'da ise kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü. Yoğunluk haritası yeşile döndü.