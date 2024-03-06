Son dakika haberi İTÜ'de yangın!
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Giriş: 06.03.2024 - 08:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:28
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı.
Kampüs içerisinde devam eden inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynırlarda yangının çıktığı öğrenildi.
Konteynırlarda işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ