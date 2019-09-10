İTÜ’lü Halit cinayetinin ardından Taksim kabusu

Türkiye iki gündür Taksim’de katledilen İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar’a ağlıyor. İstiklal Caddesi’nde para istedikleri 23 yaşındaki Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, başka bir genci de yaralayan saldırganlar suç makinesi çıktı. Yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu kullanma ve hırsızlık suçlarıyla girdikleri cezaevinden "iyi hal"le izne çıkıp cinayet işleyen iki zanlının cezaevinden izne çıkarılması tartışılırken bu cinayet, bir yandan da gözleri Taksim’e çevirdi. Zira İstanbul’un göbeğinde, İstiklal Caddesi’nde böyle bir vahşetin yaşanması akıllara durgunluk veriyor.

Halit Ayar’ın katledilmesinin ardından Sokağın Sesi’ne bölgedeki güvenlik zafiyetiyle ilgili şikayetler yağıyor. İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Talimhane başta olmak üzere son aylarda Beyoğlu’nda madde bağımlılarının mesken tuttuğunu söyleyen İstanbullular kenti yönetenleri göreve çağırıyor.

Bakın bir vatandaş hemen her gün şahit olduğu manzarayı nasıl anlatıyor:

"PARA VERMEYENLERİN PEŞİNE TAKILIYORLAR"

"İşyerim Taksim’de. Sabah çok erken saatlerde Taksim’e gidiyorum. Durakların olduğu altgeçitte madde bağımlıları var. Yoldan gelip geçenden para istiyorlar. Para vermeyenlerin peşine takılıyorlar. Uyuşturucunun etkisiyle ayakta bile durmakta güçlük çekiyorlar. Gece gündüz fark etmiyor. Sadece durakların olduğu yerde değil, meydanda da madde bağımlıları var. Yürümeye korkuyorum. İyi de burası İstanbul’un orta yeri. Hani nerede güvenlik önlemleri? Şimdi bu cinayetin ardından yolda yürümeye korkar oldum..."

"Sokağın Sesi"ni arayan başka bir İstanbullu ise şöyle diyor:

"Taksim’in neredeyse tüm noktalarında madde bağımlıları kol geziyor. Yolda yürürken birden yanınızda belirip para istiyorlar. Bir kez para vermek istemedim. Küfürler ederek arkamdan koşmaya başladı. Şimdi mutlaka cebimde bozuk para bulunduruyorum. Bazen de parayı beğenmiyorlar. Etrafta herhangi bir güvenlik tedbiri olmaması çok tuhaf. Oysa her yer Mobese dolu. Kimse görmüyor mu bu olup bitenleri?"