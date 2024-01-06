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        Haberler Gündem Son dakika deprem: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem | Az önce deprem mi oldu?

        Son dakika haberi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

        İzmir'in Çandarlı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı dakikalarda, Malatya'da da merkez üssü Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:25
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        İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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        İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

        MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Aynı dakikalarda, Malatya'da da merkez üssü Battalgazi ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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