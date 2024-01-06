Son dakika haberi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çandarlı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı dakikalarda, Malatya'da da merkez üssü Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş: 06.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:25
İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Aynı dakikalarda, Malatya'da da merkez üssü Battalgazi ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.