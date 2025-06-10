İzmir'de orman yangını! Müdahale sürüyor!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öğle saatlerinde ormana yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 10.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:37
İzmir'in Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
UÇAK VE 4 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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