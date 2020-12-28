İHA

İstanbul Silivri ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken 2 kadın da yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle'de roman vatandaşların yaşadığı konteyner evler olarak bilinen mevkiide meydana geldi. İHA'nın haberine göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Taraflardan ismi henüz öğrenilemeyen erkek, diğer aileden Refiye S. ve yanında bulunan kadına kurşun yağdırdı. Kavgada bir kadın ise yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırı sonrası yaralılar, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Refiye S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kadının ise tedavisi sürüyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede ve Silivri Devlet hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.