Kayıp 2 çocuktan acı haber! 0:00 / 0:00

DHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

18 Temmuz'da Çivril İlçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet Ergen (9) ile Hakkı Bardan'dan (11) haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler hem karadan hem de havadan arama çalışması başlattı. Suyu durdurulan kanalda itfaiye ekiplerinin balık adamlarla başlattığı arama çalışmasında, kanalın akış yönünde bulunan kanalet ve kurutma kanallarına da tek tek bakıldı. Ekiplerin yaklaşık 30 kilometre çapındaki büyük bir alanda yürüttüğü çalışmada jandarmanın iz arama köpekleri de yer aldı.

Hakkı Bargan

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşların da katıldığı çalışmaların ikinci gününde acı haber geldi. Gece de süren çalışmalarda ortaokul öğrencisi Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

KANAL KAPAĞINA TAKILI HALDE BULUNDU

Bardan'ın cansız bedeni, son görüldükleri yerin 1 kilometre ilerisindeki sulama kanalı kapağına takılı bulundu. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkardı. Bu sırada olay yerindeki aile yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından Bardan'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rafet Ergen aranıyor.

RAFET'İN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İki çocuktan Hakkı Bardan'dan sonra saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedeni bulundu.

Ergen'in sulama kanalının Kıralan Mahallesi girişine yakın yerde bulunan cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Çocukların aileleri acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı.