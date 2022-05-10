Kayıp kadından acı haber! 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki Savcıllı Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Fatma Toprak 8 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı.

YAKINLARI POLİSE BAŞVURDU

İHA'da yer alan habere göre eve geri dönmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için havadan ve karadan arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ARANDI

AFAD, Jandarma, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar bölgede çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürüldü.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Aramalar neticesinde Toprak'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından Menderes Nehri'nde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Toprak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.