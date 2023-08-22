Son dakika haberi Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.17'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyururken, derinliğini 4 km olarak ölçtü.

Depremde ik belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin, "Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.