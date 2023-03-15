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HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, 9 Mart tarihinde, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasını yapmıştı.

HDP'den edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, HDP Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.