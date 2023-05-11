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Haberler Gündem SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz" - 2023 Seçim Haberleri
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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrı yaparak "Halil İbrahim sofrası" çağrısı yaptı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı:
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Halil İbrahim sofrası" çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" parçasıyla Muharrem İnce'ye çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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