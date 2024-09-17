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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Kırmızı kategoride aranan Zırav Taş öldürüldü

        Son dakika haberi Kırmızı kategoride aranıyordu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu "Hebun Piro Amed" kod adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan "Botan" kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 08:01 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:26
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        Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

        Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucunda kırmızı kategoride aranan Zırav Taş ile gri kategoride aranan Fehmi Başkurt'un silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiğini açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı; teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyon esnasında yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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