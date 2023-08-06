Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı! Uşak'ta, karısı 40 yaşındaki Emine Aka tarafından bıçakla yaralanan 42 yaşındaki Emrah Aka hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Emine Aka, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada sinir krizi geçirdiğini ve kocası Emrah Aka'yı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi

Uşak'ta, Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Emine Aka (40) ile eşi Emrah Aka (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAĞI SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Aka kocası Emrah Aka'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Aka, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Emine Aka'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Emine Aka, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLK İFADE: KISKINÇLIK VE SİNİR KRİZİ

Zanlının ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada sinir krizi geçirdiğini ve kocası Emrah AKA.'yı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.

Çiftin önceki evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.