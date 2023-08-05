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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!

        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!

        Uşak'ta karısı 40 yaşındaki E.A. tarafından bıçakla yaralanan 42 yaşındaki Emrah A. hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. E.A., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 07:48
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        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
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        Uşak'ta, Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAĞI SAPLADI

        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler E.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #uşak
        #Son dakika haberler
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