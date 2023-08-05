Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü! Uşak'ta karısı 40 yaşındaki E.A. tarafından bıçakla yaralanan 42 yaşındaki Emrah A. hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. E.A., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Uşak'ta, Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAĞI SAPLADI

Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler E.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.