Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açılmaya göre, korkunç kaza saat 04.04 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolu'nda Edremit istikametinde meydana geldi.
Seyir halinde olan olan bir yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince 5 ayrı hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 18 yaralının tedavileri sürüyor.
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