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Haberler Gündem Trafik Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Son dakika haberi Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'de korkunç kaza! Valilikten yapılan açıklamaya göre, yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açılmaya göre, korkunç kaza saat 04.04 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolu'nda Edremit istikametinde meydana geldi.

Seyir halinde olan olan bir yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince 5 ayrı hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 18 yaralının tedavileri sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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