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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin rakamları açıkladı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, 28 Mart'ta yapılan toplam test sayısı 55 bin 464, toplam vaka sayısı 7 bin 402, toplam vefat sayısı 108, toplam yoğun bakım hasta sayısı 445, toplam entübe hasta sayısı 309, toplam iyileşen hasta sayısı 70 oldu.

Peki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye verileri, Çin, Fransa, Güney Kore, Almanya ve İtalya ile karşılaştırıldığında neler gösteriyor? Bilim Akdemisi üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, 28 Mart 2020 tarihine göre güncellenen Türkiye verilerini Çin, Fransa, Güney Kore, İtalya ile karşılaştırdığı bir grafik hazırladı. İşte ülke ülke vaka sayı ve kayıpları içeren koronavirüs (COVID-19) grafiği...

KORONAVİRÜSE KARŞI HANGİ ÜLKE HANGİ TEDBİRLERİ ALDI?

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü pandemi olarak ilan etti. Bu salgına karşı ülkeler ise koronavirüse karşı mücadele kapsamında tedbirler almaya devam ediyor. İşte ülkelerin koronavirüs tedbirleri...