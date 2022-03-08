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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı 130 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: 8 Mart korona tablosu açıklandı! Bugünkü vaka sayısı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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