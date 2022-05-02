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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 108 bin 802 testte 1480 vaka tespit edildi. 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Son dakika: 1 Mayıs koronavirüs tablosu 2022 açıklandı
DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 108 bin 802 testte 1480 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15; 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 818 bin 995, 2'nci dozda 53 milyon 34 bin 869 ve 3'üncü dozda 27 milyon 749 bin 368 olmak üzere 147 milyon 499 bin 821 aşı uygulandı.

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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