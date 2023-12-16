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        Haberler Dünya Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

        Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

        Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:09
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        Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
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        Kuveyt devlet televizyonu, ülkenin emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kasım sonlarında Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kuveyt Emiri'nin tedavisi o günden beri hastanede devam ediyordu.

        Devlet medyası Kuveyt Emiri'nin daha önce de Mart 2021'de belirtilmemiş tıbbi kontroller için ABD'ye gittiğini bildirmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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