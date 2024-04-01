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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: LGS'de başvuru süresi uzatıldı

        Son dakika haberi LGS'de başvuru süresi uzatıldı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:26
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        LGS'de başvuru süresi uzatıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.

        Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.

        Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

        Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

        Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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