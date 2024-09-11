Son dakika haberi M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir" denildi

Habertürk Giriş: 11.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:46 facebook

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