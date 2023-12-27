Son dakika haberi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD, "Saat 10.55'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" ifadelerini kullandı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde AFAD verilerine göre saat 10.55’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Doğanşehir’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden dolayı kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, “Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Vatandaşlarda korku ve panik oluştu. Tedbir olarak okullar boşaltıldı” dedi. Zelyurt, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığın da ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.