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Son dakika haberi! MEB'den mazeretli öğrenci açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı: Covid-19 hastası ya da temaslısı olan öğrencilere E-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacaklar.

Son dakika haberi! MEB'den mazeretli öğrenci açıklaması
MEB'den mazeretli öğrenci açıklaması
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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