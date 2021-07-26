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2 Ağustos'ta başlayacak kamuda zam görüşmeleri öncesinde Memur-Sen zam talebini belirledi. Buna göre Memur-Sen kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam talep etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 6. dönem toplu sözleşme tekliflerini kamuoyuyla paylaştığı toplantıda "2 Ağustos pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerin maaşlarına yansıtacak tekliflerle gelinmelidir. 5. dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli. 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. " şeklinde konuştu.

6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının 3. haftasında tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde, hakem kurulu karar verecek. 2019’daki görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu karar vermişti

Memur-Sen'in talepleri arasında en düşük memur maaşının yükseltilerek ilk yıl bin 644 TL, ikinci yıl bin 206 TL zam verilmesi de yer aldı. Teklif kabul edildiği takdirde 4 bin 239 TL olan en düşük memur maaşı 1 Ocak 2022’de 5 bin 883 TL, 1 Ocak 2023’de 7 bin 89 TL olacak.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 3,

1 Ocak 2023’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı isterken ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılması gerektiğini yineledi.

Taban aylığından gelir vergisi kesilmesi uygulamasının son bulmasını isteyen Memur Sen, gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısmın kamu işverenince ödenmesi ve 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlamasının kaldırılması talep edildi. Ayrıca, üç ayda bir 134.84 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450 TL, 2023'te de 540 TL'ye yükseltilmesi istendi.

1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Memur-Sen'in diğer talepleri ise şöyle:

- Doğum yardımının bin 800 TL’ye yükseltilmesi,

- 'Ölüm Yardımı'ndaki mevcut tutarlar iki katı olarak ödenmesi,

- Kamu görevlilerine 8 bin 540 TL 'Evlenme Yardımı' verilmesi,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz kreş hizmeti verilmes, bu hizmetin sunulamadığı işyerlerinde kamu görevlilerinin 0-6 yaş arasındaki çocukları için 980 TL kreş yardımı,

- Halen 408.67 TL olan eş yardımının 719,18 TL’ye, çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 179.79 TL’ye çıkarılması

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