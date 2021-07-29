Merkez Bankası Enflasyon Raporu açıklanıyor

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapıyor.

İşte Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

-Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının desteğiyle toparlanmaya davam ediyor. Aşılamada ilerlemede kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar.

Hizmet sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği görülüyor.

-Hizmetler PMI endekslerindeki güçlü, artışlar küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler Türkiye’nin dış talep görünümünün nisan enflasyon raporuna dönemine göre iyileştiğini ortaya koyuyor.

-Emtia fiyatlarında artış olmakla birlikte tarımsal emtia fiyatlarındaki düşüş, enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşmasına yol açtı.

-Uluslararası emtia fiyatlarındaki artışlar ile normalleşme etkisiyle ortaya çıkan ertelenmiş talep ve arz kısıtları nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem talep kaynaklı olarak artıyor.

-Son dönemde ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın bir çok ülkede uzun dönem ortalamasının üzerine çıktığını görüyoruz. Küresel enflasyon oranlarındaki artışın kalıcılığına dair belirsizlikler uluslararası finansal piyasalarda oynaklığa neden olurken, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faiz oranları dalgalı bir seyir izlemektedir.

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