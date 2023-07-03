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Son dakika haberi Merkez Bankası: Sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir

TCMB PPK Toplantı Özeti: Mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir

Son dakika haberi Merkez Bankası: Sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), PPK (Para Politikası Kurulu) toplantı özetini yayınladı. Özette, alınan faiz artırımı kararıyla parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı ve böylelikle para politikasının etkinliğinin artacağı belirtildi.

"FİYAT İSTİKRARINDAKİ BOZULMA FİNANSAL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

22 Haziran tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Toplantının yayınlanan özetinde şu ifadeler yer aldı:

"Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilmiştir."

"BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

Bununla birlikte özette, "Kurul mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldığı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediği tespitlerini yapmıştır. Bu doğrultuda söz konusu çerçevede sadeleşme politikası benimsenmiştir. Mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir. Sadeleşme sürecinde dönüşümün hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenecektir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılacaktır.

Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir" ifadeleri de yer aldı.

Devamı geliyor...

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