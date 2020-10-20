Tepki çeken mezarlık klibine dava! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan 2020 tarihinde bazı mezarların üzerinde yürüyerek klip çeken Batu Belen ve Utku Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler Batu Belen ve Utku Ş., hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olay yerinde çekmiş oldukları video kaydını sosyal medya aracılığıyla paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığı belirtildi.

ESKİ BİR MEZAR TAŞININ ÜZERİNDE YÜRÜMÜŞ

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda videoda görünen kişinin kırmızı ruj ve koyu tonlarda makyaj yaptığı, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarlar bulunduğu, ayağında siyah platform topuklu çizme ile yerde bulunan eski bir mezar taşının üzerinde yürüdüğü, bazı mezar taşlarına dokunduğu belirtildi. İddianamede şüpheli Batu Belen'in savunmalarına da yer verildi.

Belen'in savunmasında, İngiltere'ye Türk kültürüne yönelik bir etkinliğe katılmak için videoyu çektiğini, ardından yarışmaya gönderdiğini, Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmanın ertelenmesi üzerine sosyal medya hesabından yayınladığını, yanlış anlaşılma üzerine de kaldırdığını söylediği belirtildi.

İddianamede Utku Ş.'nin savunmasına da yer verildi. Batu Belen'in savunmasında, teklifi üzerinde videoda oynadığını, İngiltere'deki etkinliğin ertelenmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaştığını, tepki üzerine de kaldırdığını söylediği belirtildi.

VİDEO İÇERİĞİNDE DİNİ DEĞERLERİN AŞAĞILANDIĞI BELİRTİLDİ

Videoyu Batu Belen'in çektiği, diğer şüpheli Utku Ş.'nin videoda oynadığı, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde soruşturmaya konu suçu işledikleri belirtilen iddianamede, mezarlıklarda defin işlemlerinin, mezarlıkların ziyaret edilmesinin, korunmasının ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı, bu nedenle mezarlıkların ve mezarların dini değer olarak kabul edilmesinin gerektiği, suça konu video içeriğinde yer alan hareketlerin dini değerleri aşağılar mahiyette olduğu savunuldu.

1.5 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İddianamede her iki şüphelinin de "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.