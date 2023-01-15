6'lı masaya tepki: Gizli gündemlerinin peşine düştüler

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HABERTURK.COM / Ajanslar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır.

"ALGI OPERASYONLARI BOŞUNADIR"

2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır.

MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız.

Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi donanımlı ve yetişmiş kadrosuyla, inançlı dava insanlarıyla her meseleye hakim ve her müşkülata dayanıklıdır.

"HER OY TAM BAĞIMSIZLIĞA DESTEK OLACAKTIR"

Yorulmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftçimizin, dul ve yetimimizin, esnafımızın her zaman yanında olacağız. Birlikten nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. 85 milyon Türk vatandaşı bizim için kutsal bir emanettir. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır.

Yerimizde saymaya, tarihin gerisine düşmeye ne hakkımız ne de niyetimiz vardır. Davası olan her insan umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir.

6'LI MASAYA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç katmıştır. Kuvvetler ayrımı netleşmiştir. Fikir ve görüş birliği dönemi başlamıştır. Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır.

Altılı masa ise darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür.

(6 lidere ortak yetki tartışması) Yüzde 50'yi aşan bir oy alan cumhurbaşkanıyla, yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza yetkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır.

Zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL PKK GÖSTERİSİ

Sessiz bir şekilde izleyen kim varsa suç ortağıdır. İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı. NATO şemsiyesi altında nasıl bir arada duracağız.

"ASKERE DÜŞMANLIK, DÜŞMANA ASKERLİKTİR"

Kılıçdaroğlu küresel emperyalizme sempatik görünme çabasıdır. Freni tutmayan Kılıçdaroğlu’nun sözleri çamur saçmaktadır. TSK’ya yapılan saldırıyı kınıyorum. Kılıçdaroğlu edepsizdir, hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır. Komuta kademesinden alkışlanan başkomutan Erdoğan'dır. Kılıçdaroğlu'nun ağzından skandal sözler döküldü. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir."