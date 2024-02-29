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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar: "Özel hayatta ana dile saygı duyarız" - Son dakika haberi

        MHP lideri Bahçeli: Özel hayatta ana dile saygı duyarız

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin MYK toplantısında açıklamalara bulundu. Konuşmasında, "Ne kadar gizleseler de CHP ile DEM yan yana diğerleri yedektedir" diyen Bahçeli, "Kent uzlaşısı dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşısı dedikleri 5.kol faaliyetidir. Zillet masasının altı üstüne gelmiştir. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Muhalefetin hedefi bağımlı bir Türkiye'dir" şeklinde konuştu. "Milli birlik konusunda nerede durduğumuz açıktır. Ana değerimiz Türkçedir" açıklamasında da bulunan Bahçeli, "Bizim için her dil saygıdeğerdir. Kim özel hayatında hangi dilde konuşuyorsa konuşsun buna saygı duyarız. Buna engel olacak kimse yoktur. Ancak özel hayattaki kullanım serbestisi kamusal lalanda  sinsi bir tahriktir. Kamusal dil tektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:44
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        "Özel hayatta ana dile saygı duyarız"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Siyasetin zorlu etaplarında gösterdiğiniz dirayet, yalan dedikodu ve iftiralar karşısında gösterdiğiniz cesaret biliniz ki her türlü övgünün önünde ve üstündedir. Davamız hakikatin davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır velakin sahip olduğumuz irade çelik gibidir.

        "YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ, ULAŞACAĞIMIZ ÇOK HEDEF VAR"

        Türk milleti bizim anlayışımıza göre tarihten gelmiş yüksek bir değerin adıdır. Türk milleti çağları aşan ve ufkun ötesini gören bir değerdir. Nice fırtınalara direne direne yükselmiştir. MHP'nin gündemi ve siyasi koordinatlarını belirleyen sadece ve sadece büyük Türk milletidir. Sevdamız millet gücümüz devlettir.

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        Allah'ın izniyle daha yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok hedef vardır. 17 Mart'ta yapacağımız 14. Olağan Büyük Kurultayı'mız öncesinde yapacağımız son MYK'da her dava arkadaşımıza teşekkür ediyorum.

        RUSYA UKRAYNA SAVAŞI: DİPLOMASİDEN BAŞKA ALTERNATİF YOKTUR

        Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşta diplomasiden başka bir alternatif yoktur. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili de soykırımcı İsrail hesap vermelidir. Derhal kalıcı ateşkes olmalı ve akan kan durmalıdır. Sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Adalet muhakkak tecelli edecektir.

        "EMEKLİLERE GEREKLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILACAKTIR"

        Türkiye öngörülebilir bir ülkedir. Yatırımcılarına kucak açan bir ülkedir. Türkiye geleceğin parlayan yıldızıdır. Hiç kimse ülkemizi kötü gösteren bir art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacaktır. Ekonomik huzur herkesin hakkıdır. Hayat pahalılığı bitecektir. Emeklilere gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Kimse karamsarlık tablosuna bel bağlamasın.

        "CHP İLE DEM YAN YANADIR"

        Yerel yönetimlerde kaos ve kargaşa son bulmalıdır. CHP yerel yönetimlerde başarısızdır ve acizdir. Yerel yönetimlerde bölücülere teslimdir boyun bükmüştür. Ne kadar gizleseler de CHP ile DEM yan yana diğerleri yedektedir.

        Kent uzlaşısı dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşısı dedikleri 5.kol faaliyetidir. Zillet masasının altı üstüne gelmiştir. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Muhalefetin hedefi bağımlı bir Türkiye'dir.

        "CHP'DE ATATÜRK'TEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTIR"

        Bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Köylüyü küçük gören depremzedeleri suçlayan bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Bu CHP iktidarın değil Türkiye'nin karşısındadır. 31 Mart'ta zafer Türk milletinin olmalıdır. 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nın olmalıdır.

        "ÖZEL HAYATTA ANA DİLE SAYGI DUYARIZ"

        Herkes çok iyi bilmelidir ki ayrıştırma çatışmayı, çatışma da bölünmeyi tetikleyecektir. Millet olmanın mayası dildir. Milli birlik konusunda nerede durduğumuz açıktır. Ana değerimiz Türkçedir. Bizim için her dil saygıdeğerdir. Kim özel hayatında hangi dilde konuşuyorsa konuşsun buna saygı duyarız. Buna engel olacak kimse yoktur. Ancak özel hayattaki kullanım serbestisi kamusal alanda sinsi bir tahriktir. Kamusal dil tektir. "

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