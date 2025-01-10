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        Haberler Yaşam Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu

        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu

        İnsanlar affetmekte ve unutmakta zorlanan tek tür değilmiş! Yeni bir çalışma, karıncaların da geçmiş deneyimlerden öğrendiğini gösterdi. Araştırmada karıncaların başka bir yuvadan rakiplerle karşılaşmalarını hatırladığı ve o yuvanın tüm üyelerine 'kin tuttuğu' ortaya koyuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:33
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        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
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        Yapılan bir çalışma, karıncaların rakiplerle tekrar eden karşılaşmalarında yaşadıkları 'olumsuz deneyimleri' hatırladığını gösterdi.

        Test edilen karıncalar, daha önce düşmanca olarak değerlendirdikleri bir yuvadan gelen karıncalarla karşılaştıklarında, onlara daha saldırgan davrandı.

        Daha önce yalnızca dostça karıncalarla karşılaştıkları bir yuvadan gelen karıncalara ise daha az saldırganlık gösterdi.

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        Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki evrimsel biyologlardan oluşan ekip, iki aşamalı bir deney yürüttü.

        Çalışmada karıncalar, kendi yuvalarındaki karıncalarla, düşmanca rakipler 'yuva A' ve 'yuva B' ile karşılaştı. İkinci aşamada, farklı gruplardan gelen karıncaların 'yuva A'dan rakiplerle karşılaştıklarında nasıl davrandığı incelendi.

        Daha sonra deney tekrarlanarak, saldırgan ve pasif karıncalar arasındaki karşılaşmalar ayırt edildi.

        Deneyin ilk aşamasında düşman yuvadan karıncalarla karşılaşan hayvanlar, diğer iki gruptakilere göre kayda değer derecede daha agresif davrandı.

        Ancak bu hayvanlar, pasif bir yuvanın karıncalarıyla bir araya geldiğinde daha sakin bir davranış sergiledi.

        Ekip, saldırganlığın düşmanların kokusunu tanımayla bağlantılı olabileceğini ekledi.

        Araştırmanın baş yazarı Dr. Volker Nehring, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Genellikle böceklerin önceden programlanmış robotlar gibi işlediği fikrine sahibiz. Ancak çalışmamız, karıncaların deneyimlerinden öğrendiğini ve kin tutabildiğini gösteren yeni kanıtlar sunuyor."

        Nehring ve ekibi, karıncaların koku alma reseptörlerini deneyimlerine uyarlayıp uyarlamadıklarını bir sonraki aşamada araştırmayı planladıklarını söyledi.

        Araştırma Current Biology dergisinde yayımlandı.

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