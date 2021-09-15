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Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testinin kapsamını genişletti. Aşı yaptırmayan özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdundaki görevliler haftada 2 kez PCR testi verecek. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayanlar ehliyet sınavlarında görev alamayacak

Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testinin kapsamını genişletti. Aşı yaptırmayan özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdundaki görevliler haftada 2 kez PCR testi verecek. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayanlar ehliyet sınavlarında görev alamayacak.

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