Miras katliamı! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde acı bir olay yaşandı. İlçede miras yüzünden çıkan anlaşmazlık nedeniyle bazı şahıslar, üzerinde meyvesi olan bin adet narenciye, zeytin ve nar ağacını katletti.

Olayın ardından şahısların yakınları olan kız kardeşler, diğer ağaçların kesilmemesi için gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

İHA'nın haberine göre kız kardeşler kalan ağaçları kestirtmeyeceklerini belirterek, "Canımızı vereceğiz, ağaçlarımızı vermeyeceğiz" dediler.

Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde babalarından miras kalan arazi içindeki ağaçların kesildiğini ve geri kalanın kesilmemesi için nöbete devam ettiklerini belirten Halime Yılmaz, "Kalan ağaçlarımızın da kesilmemesi için burada kız kardeşlerimiz ve eşlerimizle birlikte nöbet tutuyoruz.

Ağaçları kesen akrabamız kalan ağaçları da keseceğini söylemiş. Bu yüzden soğuk kış demeden, ateşimizi yakıp nöbetimizi tutuyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bir ağaç kesmek, can kesmek. Bizim için fark etmiyor. Ağaç demek can demek, nefes demek. Bu yüzden kalan ağaçlarımızın kesilmemesi için herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kardeşlerden Gülsüm Akıdan ise, "Ağaçlarımızı kestiler, katliam yaptılar. Çok zor durumdayız, gerisini de keseceklerini söylüyorlar. Biz gece gündüz 4 kardeş burada bekliyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Vicdan azabı bu çok zor durumdayız, soğukta 10 gündür burada nöbet tutuyoruz, gece gündüz, diğer ağaçların kesilmemesi için. Diğer ağaçları da keseceğini söylüyorlar ama biz buradayız kestirmeyeceğiz. Bundan sonra canımı vereceğim ağaçlarımı vermeyeceğim" şeklinde konuştu.