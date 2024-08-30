Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’de yurtdışına kaçan “Camgöz Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Binali Camgöz’ün Türkiye’ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonlar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

Gerçekleştirilen temaslar sonucu Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirtildi. Uçaktan iner inmez Camgöz’ü Karadağ ekibinden MİT teslim alarak emniyet güçlerine teslim etti.

Binali Camgöz’ün MİT’in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü Camgöz Grubu’na da büyük bir darbe vurulmuş oldu.

CAMGÖZ GRUBU'NUN LİDERİNİ MİT GETİRDİ

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan 41 adet suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye’de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan’a kaçtı.