MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

MİT, termr örgütü PKK’nın sözde "Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu" Edip Temiz'i Kandil’de etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde örgütün sözde " Özel Güç Hücresi"nde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

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MİT'İN TAKİBİNE TAKILDI Terör örgütünün üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Edip TEMİZ’in faaliyetleri adım adım takip edildi.