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        Son dakika haberi MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT'in Kandil'e yönelik operasyonunda sözde özel güç güç hücresi sorumlusu etkisiz hale getirildi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 14:40
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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        MİT, termr örgütü PKK’nın sözde "Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu" Edip Temiz'i Kandil’de etkisiz hale getirdi.

        Geçmiş dönemde örgütün sözde " Özel Güç Hücresi"nde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

        Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

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        MİT'İN TAKİBİNE TAKILDI

        Terör örgütünün üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

        Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Edip TEMİZ’in faaliyetleri adım adım takip edildi.

        OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN

        Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

        Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

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