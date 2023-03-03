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HABERTURK.COM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'nın sözde Sincar Askeri Kanat Sorumlusu Çeko Pir Kod Saad Ali Bedel'i etkisiz hale getirdi. Sözde sorumlunun Başika Üssü'ne saldırı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; MİT, Çeko Pir Kod Saad Ali Bedel'i yakından takip etti. MİT; Saad Ali Bedel'in Irak'taki TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığını ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin liderliğini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Saad Ali Bedel etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI ALANA SEVK EDİLDİ

MİT'in Irak Sincar'da görevli saha ajanları, Saad Ali Bedel'in faaliyetlerini takip etmek üzere özel olarak görevlendirildi. Sincar'da Yezidi halk ile iç içe yaşayan Saad Ali Bedel hakkında intikal eden her türlü bilgi MİT tarafından titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

MIT, Saad Ali Bedel'in, TSK'nın, Musul/Başika'daki üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yapacağı haberini alması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Saha ajanlarının, anlık olarak bildirmesi üzerine MİT tarafından Musul/Sincar'da operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarınca; PKK/KCK güdümünde faaliyet gösterirken Yezidi halkını kalkan olarak kullanan örgüt sorumlularının, sivil halka zarar vermeksizin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek hedefinin PKK/KCK kadroları olduğu ve Yezidi halkın zarar görmemesi için azami ölçüde gayret sarf edildiği şeklinde yorumlandı.

ÇEKO PİR KOD SAAD ALİ BEDEL KİMDİR?

Terör örgütü PKK/KCK-YBS Sincar Askeri Kanat Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Çeko Pir Kod Saad Ali Bedel, YBS Antiterör adlı özel birliğin sorumlusu olarak MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri yönetmesinin yanı sıra TSK'nın Başika/Gedu Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları komuta etti.

Silahlı yapı içerisindeki göreviyle birlikte YBŞ'nin diplomasi sorumlusu olarak bölgede nüfuzu bulunan yapılarla ilişki kurtararak örgütün Sincar'da yeni kazanımlar elde etmesini sağladı.