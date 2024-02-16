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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu öldürüldü!

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:40
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        Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu öldürüldü!
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        MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

        İRAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

        AA'da yer alan habere ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

        10 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN

        Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

        IRAK'TA DA BULUNMUŞTU

        Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

        SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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