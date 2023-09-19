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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi

        Son dakika haberi MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi

        MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod Uman Derviş'i Münbiç'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:59
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        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Münbiç kentinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Terör örgütünün sözde Münbiç sorumlusu "Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi. Derviş, Suriye’den Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ediyordu.

        "Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş, Münbiç Genel Sorumlusu olması itibarıyla Münbiç sınırında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren örgüt mensubuydu.

        Bununla birlikte örgütün Türkiye’de metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere yetiştirdiği kadrolardan Suriye’de bulunanların da sorumluluğu doğrudan Uman Derviş’e bağlıydı ve son dönemde Türkiye’ye yönelik eylemselliği arttırmak için her fırsatı deniyorlardı.

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        KORUMALARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        "Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT’in hedef listesine dâhil edildi. MİT, Derviş’in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve Münbiç’te bulunan Derviş’in yeri tespit edildi. Bilahare MİT, gerçekleştirdiği operasyonla, Derviş’i, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

        UMAN DERVİŞ KİMDİR?

        Sara/Şervin Derik/Şervin Serdar kod isimlerini kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. Terör örgütü PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler aldı.

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        1998-2014 yılları arasında Irak’ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenen ve PKK’nın şehir eylemlerini organize eden sözde Şehit Salih Metropol Birimi’nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başladı.

        2014 yılında ise Gare’de Suriye’den Irak’a aktarılan örgüt mensuplarının aktarımı ve askeri eğitimleri akabinde Suriye’ye dönüşlerini organize etti.

        Şehirde gizlenme eğitimleri alan Şervin Derik 2015 yılında Türkiye’ye gelerek İzmir’de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye’ye kaçtı.

        2015-2016 yıllarında terör örgütü YPG adına Avrupa’ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Şervin Derik 2019-2021 yıllarında Irak’ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etti. 2021 yılında ise Suriye’ye geçerek sözde YPG istihbaratının dış ilişkiler sorumlusu olmuş ve akabinde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

        Örgütte bulunduğu süre zarfında çeşitli görevler üstlenmesine karşın metropol eylemlerini organize eden birimdeki görevinden hiç ayrılmadı ve örgütte görev yürüttüğü yerlerde beraberindeki örgüt mensuplarından özel seçtiği teröristleri Türkiye’ye eylem gerçekleştirmek üzere bizzat eğitmeye devam etti.

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