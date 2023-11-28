Son dakika haberi Mossad ve CIA yetkilileri Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmelerde bulundu

Son dakika haberi Mossad ve CIA yetkilileri Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmelerde bulundu

Son dakika haberi Mossad ve CIA yetkilileri Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmelerde bulundu Son dakika... Reuters'ın aktardığı habere göre, Mossad ve CIA yetkilileri Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldi

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da uzlaşılan 4 günlük "insani ara" ile ara verilmişti. Dün sonlanan "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

Reuters'ın aktardığı habere göre ise Mossad ve CIA yetkilileri, Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmelerde bulundu. Mossad ve CIA yetkilileri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Reuters'a konuşan kaynak, Mısırlı yetkililerin de toplantıya katıldığını ve bunun uzlaşma sağlamasının önünü açacağını ifade etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.