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Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu iki asker şehit oldu" açıklamasında bulundu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu! - Haberler
Habertürk Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu iki askerin şehir olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Uzm.Çvş. Cem Ahmet Kaya ve P.Uzm.Çvş. Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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