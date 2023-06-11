Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu iki askerin şehir olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Uzm.Çvş. Cem Ahmet Kaya ve P.Uzm.Çvş. Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır."